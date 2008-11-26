Эрик Аддо
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Атлетико
2 : 1
ПСВ
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
2
ПСВ
1
был в запасе