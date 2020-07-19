Хума Бабакар
№30
Нападающий
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Команда
Лечче
Возраст
28
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 32'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
минуты: 1' - 32' / Италия. Серия А, 34 тур
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
21'
21'
21'
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 33 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
30'
30'
30'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
30'
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 31 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
22'
22'
22'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
Милан
2 : 2
Лечче
62'
62'
62'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
62'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур