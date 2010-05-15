Лоран Агуази
№4
Полузащитник
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Команда
Булонь
Возраст
37
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Булонь
1 : 0
Ренн
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Булонь
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
88'
88'
88'
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Булонь
0 : 1
Сент-Этьен
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Сошо
0 : 3
Булонь
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0
Булонь
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Булонь
1 : 2
Марсель
79'
79'
79'
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
40'
40'
40'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
6'
6'
6'
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
33'
64'
33'
64'
33'
64'
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
33'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 0
Лион
87'
87'
87'
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Булонь
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3
Булонь
1
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0
Монпелье
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Осер
0 : 0
Булонь
88'
88'
88'
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Булонь
0
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Булонь
0 : 0
Сошо
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
5 : 0
Булонь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5
Булонь
0
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Булонь
1 : 2
Нанси
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1
Нанси
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Булонь
1 : 3
Монако
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1
Монако
3
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 10 тур