Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Валенсия
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Валенсия
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Суонси
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Суонси
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Суонси
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Валенсия
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Санкт-Галлен
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур