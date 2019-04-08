Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Самир Насри
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Андерлехт
Возраст
33
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
2
Вест Хэм
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4
Хаддерсфилд Таун
3
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
Кардифф
2 : 0
Вест Хэм
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Кардифф
2
Вест Хэм
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
Вест Хэм
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Манчестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
Вест Хэм
3 : 1
Фулхэм
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Борнмут
2 : 0
Вест Хэм
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Арсенал
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе