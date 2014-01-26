Бенуа Шейру
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 22:59
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
2
Марсель
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 22:59
Лион
2 : 2
Марсель
61'
61'
61'
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур