Лорик Цана
№27
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Лацио
69'
69'
69'
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
75'
75'
75'
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4
Фиорентина
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Палермо
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2
Палермо
1
был в запасе
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
16'
16'
16'
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 2
Лацио
29'
29'
29'
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
45'
45'
45'
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1 : 2
Лацио
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
минуты: 38' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
минуты: 38' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 22:45
Кьево
0 : 0
Лацио
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0
Лацио
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:45
Лацио
0 : 3
Ювентус
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
42'
49'
42'
49'
42'
49'
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
Палермо
0 : 4
Лацио
65'
65'
65'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур