Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рональд Зубар
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вулверхэмптон
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Суонси
4 : 4
Вулверхэмптон
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4
Вулверхэмптон
4
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Манчестер Сити
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Вулверхэмптон
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Арсенал
57'
57'
57'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
Сток Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
28'
39'
28'
39'
28'
39'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкберн
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
7'
7'
7'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вулверхэмптон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 51'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 51' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Вулверхэмптон
2 : 2
Норвич Сити
82'
30'
82'
30'
82'
30'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Сток Сити
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
61'
61'
61'
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Челси
3 : 0
Вулверхэмптон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
Вест Бромвич
2 : 0
Вулверхэмптон
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе