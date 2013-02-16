Гаэль Живе
№28
Защитник
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Команда
Арль-Авиньон
Возраст
39
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Арсенал
0 : 1
Блэкберн
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
0
Блэкберн
1
был в запасе