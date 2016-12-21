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Олимпиада
Коронавирус
Ренато Сивелли
№2
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
195
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Лилль
1 : 1
Ренн
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Лион
1
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Бастия
76'
76'
76'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Нанси
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
80'
84'
80'
84'
80'
84'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
80'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Лилль
48'
48'
48'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 4
Монако
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Метц
3 : 2
Лилль
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур