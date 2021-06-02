Стив Манданда №16 Вратарь Подписаться

Команда Марсель

Возраст 36

Рост 185

Вес 82

Увлекался боксом, следил за Мохаммедом Али и Майком Тайсоном, но перешел в футбол, когда посмотрел тренировку вратарей. Все три брата – тоже вратари.