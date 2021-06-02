Стив Манданда
№16
Вратарь
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Команда
Марсель
Возраст
36
Рост
185
Вес
82
Увлекался боксом, следил за Мохаммедом Али и Майком Тайсоном, но перешел в футбол, когда посмотрел тренировку вратарей. Все три брата – тоже вратари.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:05
Франция
3 : 0
Уэльс
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:05
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Франция
3
Уэльс
0
был в запасе