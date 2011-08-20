Фабьен Робер
№4
Нападающий
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Команда
Суиндон Таун
Возраст
32
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
75'
75'
75'
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур