Рафик Саифи
№13
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Лорьян
1 : 1
Ле Ман
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Ле Ман
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Ренн
3 : 1
Лорьян
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Гавр
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Гавр
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Нанси
2 : 2
Лорьян
27'
27'
27'
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
27'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Нанси
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Лорьян
3 : 1
Лилль
87'
87'
87'
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
87'
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
3
Лилль
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Тулуза
1 : 1
Лорьян
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
1
Лорьян
1
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Ницца
2 : 0
Лорьян
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 3
Лорьян
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Гренобль
1
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Лорьян
3 : 1
Сент-Этьен
90'
90'
90'
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
90'
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
3
Сент-Этьен
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Кан
1 : 1
Лорьян
46'
46'
46'
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
46'
минуты: 44' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
1
Лорьян
1
минуты: 44' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур