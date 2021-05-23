Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жереми Морель
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Лорьян
Возраст
37
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Страсбур
1 : 1
Лорьян
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
4 : 1
Лорьян
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4
Лорьян
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
82'
82'
82'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
Показать все игры