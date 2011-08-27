Оскар Эволо
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
0 : 0
Брест
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Брест
1 : 1
Лион
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
Валансьен
0 : 0
Брест
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
0
Брест
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 1 тур