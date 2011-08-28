Сильвен Маршаль
№5
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
57'
57'
57'
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
62'
62'
62'
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
88'
88'
88'
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
88'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
55'
55'
55'
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур