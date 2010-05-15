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Бенжамин Жентон
№0
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Лорьян
2 : 1
Лилль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
2
Лилль
1
был в запасе
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Лорьян
2 : 2
Монако
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2
Монако
2
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Валансьен
0 : 0
Лорьян
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Валансьен
0
Лорьян
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Осер
4 : 1
Лорьян
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
4
Лорьян
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Ланс
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1
Ланс
0
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Сошо
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Сошо
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Лорьян
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1
Лорьян
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
1
Лорьян
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
3 : 2
Валансьен
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 32' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3
Валансьен
2
минуты: 32' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
23:00
Лорьян
0 : 0
Осер
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Осер
0
был в запасе
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