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Олимпиада
Коронавирус
Ян Жуффре
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1
Метц
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Метц
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0
Метц
1
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Метц
1 : 3
Генгам
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1
Генгам
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур