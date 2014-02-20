Эмиль Люнг
№10
Нападающий
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Команда
Эсбьерг
Возраст
31
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Эсбьерг
1 : 3
Фиорентина
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Эсбьерг
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала