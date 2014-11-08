Людовик Обраньяк
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
90'
90'
90'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2
Штутгарт
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Вердер
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1
Вердер
2
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Вердер
1
был в запасе
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0
Шальке-04
3
был в запасе
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
Байер
3 : 3
Вердер
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3
Вердер
3
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Герта
2 : 2
Вердер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2
Вердер
2
был в запасе