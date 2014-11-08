Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Людовик Обраньяк
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
90'
90'
90'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2
Штутгарт
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Вердер
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1
Вердер
2
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Вердер
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0
Шальке-04
3
был в запасе
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Байер
3 : 3
Вердер
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3
Вердер
3
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Герта
2 : 2
Вердер
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2
Вердер
2
был в запасе