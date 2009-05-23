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Олимпиада
Коронавирус
Марко Марич
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Гавр
0 : 1
Лилль
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Гавр
0
Лилль
1
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
был в запасе