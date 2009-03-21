Седрик Басея
№0
Нападающий
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Команда
Шербур
Возраст
33
Рост
195
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Гавр
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3
Гавр
1
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
был в запасе