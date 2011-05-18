Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Стефан Дюмон
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
Лилль
1 : 0
Сошо
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1
Сошо
0
был в запасе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лилль
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:00
Нанси
0 : 1
Лилль
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Лилль
1
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Лорьян
1 : 1
Лилль
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Лилль
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
1
Бордо
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
3 : 1
Кан
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3
Кан
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Брест
1 : 2
Лилль
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1
Лилль
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Валансьен
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Валансьен
1
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
23:00
Марсель
1 : 2
Лилль
06.03.2011
06 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1
Лилль
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Лион
1
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Монпелье
1 : 0
Лилль
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Лилль
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
2 : 0
Тулуза
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2
Тулуза
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Осер
1 : 1
Лилль
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1
Лилль
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:00
Лилль
1 : 0
Ланс
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1
Ланс
0
был в запасе
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
Лилль
3 : 0
Нанси
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Нанси
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Лилль
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
был в запасе
Показать все игры