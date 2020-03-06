Орельен Шеджу
№27
Защитник
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Команда
Амьен
Возраст
35
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
Марсель
2 : 2
Амьен
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
51'
51'
51'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
70'
82'
70'
82'
70'
82'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
24'
24'
24'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур