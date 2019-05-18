Адиль Рами
№23
Защитник
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Команда
Сочи
Возраст
35
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Тулуза
2 : 5
Марсель
59'
59'
59'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
2
Марсель
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
64'
64'
64'
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
1
Марсель
3
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 18:00
Марсель
2 : 1
Ним
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
2
Ним
1
был в запасе
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
03.03.2019 03 марта 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 23:00
Амьен
1 : 3
Марсель
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
Марсель
2 : 0
Дижон
84'
84'
84'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
84'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 23:00
Монпелье
3 : 0
Марсель
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
Марсель
2 : 0
Кан
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 22:00
Монако
2 : 3
Марсель
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
Марсель
2 : 2
Ренн
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур