Николя Плестан
№5
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
13.04.2011 13 апр. 2011 ср 21:45
Шальке-04
2 : 1
Интер
13.04.2011 13 апр. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Шальке-04
2
Интер
1
был в запасе
05.04.2011 05 апр. 2011 вт 21:45
Интер
2 : 5
Шальке-04
05.04.2011 05 апр. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Интер
2
Шальке-04
5
был в запасе