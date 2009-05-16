Петер Франкур
№4
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Гавр
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Гавр
1
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
85'
85'
85'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Гавр
1 : 2
Кан
48'
48'
48'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Монако
0 : 1
Гавр
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Гавр
0 : 3
Бордо
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гавр
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Валансьен
3 : 2
Гавр
24'
24'
24'
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
24'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3
Гавр
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 0
Гавр
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Гавр
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гавр
1 : 2
Осер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Лион
3 : 1
Гавр
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Гавр
1 : 0
Ренн
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Гавр
2 : 3
Нанси
42'
42'
42'
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2
Нанси
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Марсель
2 : 0
Гавр
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Гавр
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Гавр
0 : 1
Тулуза
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 23:00
Марсель
2 : 2
Лилль
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Лилль
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур