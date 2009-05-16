Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Петер Франкур
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Гавр
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Гавр
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
85'
85'
85'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Гавр
1 : 2
Кан
48'
48'
48'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Гавр
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Гавр
0 : 3
Бордо
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гавр
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Валансьен
3 : 2
Гавр
24'
24'
24'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
24'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3
Гавр
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Ле Ман
2 : 0
Гавр
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Гавр
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Гавр
1 : 2
Осер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Лион
3 : 1
Гавр
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Гавр
1 : 0
Ренн
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Гавр
2 : 3
Нанси
42'
42'
42'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2
Нанси
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Марсель
2 : 0
Гавр
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Гавр
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Гавр
0 : 1
Тулуза
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
Марсель
2 : 2
Лилль
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Лилль
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур