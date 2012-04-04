Эмерсон (Эмерсон Да Консейсао)
№19
Защитник
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Команда
Атлетико Минейро
Возраст
35
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 21:45
Челси
2 : 1
Бенфика
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
27.03.2012 27 марта 2012 вт 21:45
Бенфика
0 : 1
Челси
27.03.2012 27 марта 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Бенфика
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.03.2012 06 марта 2012 вт 22:45
Бенфика
2 : 0
Зенит
06.03.2012 06 марта 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бенфика
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:00
Зенит
3 : 2
Бенфика
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Зенит
3
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала