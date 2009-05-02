Грегори Малицки
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Лорьян
3 : 1
Лилль
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
3
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 22:00
Лилль
1 : 2
Марсель
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Лилль
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:00
Лилль
2 : 0
Лион
07.03.2009 07 марта 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
76'
76'
76'
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Ле Ман
0 : 0
Лилль
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Осер
2 : 0
Лилль
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Бордо
2 : 2
Лилль
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 23:00
Лилль
1 : 0
Ренн
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Гавр
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Лилль
1 : 1
Лорьян
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 23:00
Марсель
2 : 2
Лилль
87'
87'
87'
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур