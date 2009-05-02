Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Грегори Малицки
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
47
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Лорьян
3 : 1
Лилль
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
3
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
Лилль
1 : 2
Марсель
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Лилль
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:00
Лилль
2 : 0
Лион
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
76'
76'
76'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
Ле Ман
0 : 0
Лилль
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Осер
2 : 0
Лилль
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бордо
2 : 2
Лилль
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Ренн
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Гавр
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Лилль
1 : 1
Лорьян
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
Марсель
2 : 2
Лилль
87'
87'
87'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур