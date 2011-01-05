Гарольд Гулон
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
32
Рост
198
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 23:00
Блэкберн
3 : 1
Ливерпуль
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 23:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкберн
3
Ливерпуль
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Сандерленд
3 : 0
Блэкберн
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
3
Блэкберн
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
7 : 1
Блэкберн
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 28'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
7
Блэкберн
1
минуты: 1' - 28' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 16:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 2
Блэкберн
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
4
Блэкберн
2
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе