Ролан Лама
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Эвертон
3 : 2
Суонси
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
3
Суонси
2
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
2'
2'
2'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
2'
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
Суонси
3 : 0
Кардифф
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3
Кардифф
0
был в запасе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
Вест Хэм
2 : 0
Суонси
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Суонси
0
был в запасе
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 16:30
Суонси
1 : 3
Тоттенхэм
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 16:30
минуты: 51' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Суонси
1
Тоттенхэм
3
минуты: 51' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 15:45
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 15:45
минуты: 8' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 8' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Суонси
36'
37'
36'
37'
36'
37'
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
36'
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Суонси
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Суонси
1 : 2
Эвертон
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Суонси
1
Эвертон
2
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Норвич Сити
1 : 1
Суонси
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Суонси
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
09.12.2013 09 дек. 2013 пн 22:59
Суонси
1 : 1
Халл Сити
09.12.2013 09 дек. 2013 пн 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
1
Халл Сити
1
был в запасе
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Суонси
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:10
Манчестер Сити
3 : 0
Суонси
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
3
Суонси
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1 : 2
Суонси
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Фулхэм
1
Суонси
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
Суонси
3 : 3
Сток Сити
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
минуты: 1' - 55'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Суонси
3
Сток Сити
3
минуты: 1' - 55' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Суонси
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
0
Суонси
2
был в запасе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Суонси
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
1
Суонси
0
был в запасе