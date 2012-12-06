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Коронавирус
Алфоссени Кейта
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Академика
1 : 1
Виктория
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Академика
1
Виктория
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур