Матье Кутадье
№8
Полузащитник
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Команда
АЕЛ
Возраст
35
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
2 : 1
Нанси
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2
Нанси
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур