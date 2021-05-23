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Коронавирус
Людовик Бааль
№24
Защитник
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Команда
Брест
Возраст
35
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Брест
0 : 2
ПСЖ
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0
ПСЖ
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 0
Брест
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
был в запасе
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