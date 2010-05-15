Сирияк Лувьон
№13
Защитник
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Команда
Ле Ман
Возраст
33
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Нанси
3 : 2
Ле Ман
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3
Ле Ман
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
Монако
1 : 1
Ле Ман
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Валансьен
0 : 1
Ле Ман
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
Ле Ман
2 : 1
Бордо
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
2 : 2
Монпелье
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ле Ман
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
2 : 0
Ле Ман
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Ле Ман
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ле Ман
1 : 3
Ренн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1
Ренн
3
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ле Ман
1 : 3
Тулуза
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1
Тулуза
3
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Марсель
2 : 1
Ле Ман
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Ле Ман
1
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
был в запасе
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1
Монако
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Ле Ман
0
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Бордо
3 : 0
Ле Ман
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
3
Ле Ман
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур