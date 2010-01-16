Ибрахима Камара
№0
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1
Монако
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
13'
13'
13'
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 0
Гренобль
69'
69'
69'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Ле Ман
0
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Сошо
1 : 0
Ле Ман
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
1
Ле Ман
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Ле Ман
3 : 0
Ланс
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
3
Ланс
0
был в запасе