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Коронавирус
Йоанн Пеле
№16
Вратарь
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Команда
Марсель
Возраст
38
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
был в запасе
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
был в запасе
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
был в запасе
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