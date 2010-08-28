Исмаэль Бангура
№3
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
Нанси
0 : 3
Ренн
87'
87'
87'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
87'
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
0
Ренн
3
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Лилль
25'
25'
25'
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
25'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 1 тур