Кевин Монне-Паке
№22
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
32
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 17 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 7 тур