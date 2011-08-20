Жульен Сабле
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Тулуза
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Тулуза
1
был в запасе
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Эвиан
1
Ницца
0
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Ницца
1 : 3
Лион
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур