Сиди Кейта
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
2 : 3
Лорьян
90'
90'
90'
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2
Лорьян
3
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Осер
1 : 1
Ланс
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1
Ланс
1
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Ланс
0 : 1
Марсель
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0
Марсель
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Монпелье
1 : 4
Ланс
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Ланс
4
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Ланс
0 : 1
Тулуза
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0
Тулуза
1
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Ницца
0 : 0
Ланс
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0
Ланс
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Ланс
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
2
Ланс
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ланс
1 : 1
Валансьен
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
1
Валансьен
1
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ланс
2 : 1
Сент-Этьен
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Ланс
2
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3
Ланс
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Ланс
1 : 1
Осер
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1
Осер
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 16 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 23:00
Ланс
1 : 3
Лион
61'
61'
61'
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 23:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1
Лион
3
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Ланс
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Ланс
2 : 0
Монпелье
31'
31'
31'
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Тулуза
1 : 1
Ланс
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Ланс
1 : 0
Ницца
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1
Ницца
0
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Ланс
0 : 0
Ренн
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0
Ренн
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур