Абдулразак Букари
№12
Нападающий
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Команда
Шатору
Возраст
34
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2012 07 мая 2012 пн 22:00
Ренн
0 : 2
Монпелье
07.05.2012 07 мая 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 36 тур
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 22:00
Марсель
0 : 1
Ренн
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0
Ренн
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Ренн
3 : 2
Кан
5'
5'
5'
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
5'
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3
Кан
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Монпелье
4 : 0
Ренн
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
4
Ренн
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:00
Дижон
1 : 5
Ренн
50'
50'
50'
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:00
50'
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Ренн
5
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 1 тур