Рейнальд Леметр
№25
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2016 06 марта 2016 вс 23:00
Лион
5 : 1
Генгам
87'
87'
87'
06.03.2016 06 марта 2016 вс 23:00
87'
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5
Генгам
1
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 2
Анжер
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2
Анжер
2
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0
Генгам
0
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
0
Ренн
2
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Генгам
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Бордо
1 : 0
Генгам
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Генгам
0
был в запасе
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 16 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
16'
16'
16'
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Генгам
0 : 1
Лион
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0
Лион
1
был в запасе