Грегори Лека
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Ренн
3 : 2
Кан
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
1
Лилль
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Кан
1 : 0
Валансьен
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
1
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур