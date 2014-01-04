Реми Гомис
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 22:00
Валенсия
2 : 0
Леванте
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2
Леванте
0
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3
Леванте
2
был в запасе
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Леванте
0
был в запасе