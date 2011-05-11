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Олимпиада
Коронавирус
Антони Деро
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
163
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2008/2009
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ренн
1 : 1
Кан
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1
Кан
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Кан
1 : 1
Ланс
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Ланс
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Ницца
0 : 4
Кан
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
4
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Лорьян
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Кан
2 : 0
Осер
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Осер
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0
Ницца
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Кан
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Кан
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур