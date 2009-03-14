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Флориан Букансо
№13
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Кан
0 : 1
Лилль
80'
80'
80'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Гренобль
2 : 1
Кан
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
Валансьен
2 : 0
Кан
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Валансьен
2
Кан
0
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Кан
1 : 1
Лорьян
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Кан
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3
Кан
2
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Кан
2 : 2
Монако
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Монако
2
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:00
Кан
0 : 1
Лион
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
Кан
1 : 1
Ренн
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Ле Ман
2 : 0
Кан
56'
56'
56'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ле Ман
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур