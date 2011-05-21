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Венсан Планте
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Ланс
0 : 1
Арль-Авиньон
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
82'
82'
82'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
был в запасе
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
34'
34'
34'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
45'
45'
45'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе
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