Венсан Планте
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Ланс
0 : 1
Арль-Авиньон
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
82'
82'
82'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
был в запасе
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
34'
34'
34'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
45'
45'
45'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
был в запасе
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе