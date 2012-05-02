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Коронавирус
Адриан Муту
№12
Нападающий
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Команда
Петролул
Возраст
42
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
90'
90'
90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
76'
76'
76'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
72'
72'
72'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 22 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Чезена
1 : 3
Милан
60'
60'
60'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
13'
73'
13'
73'
13'
73'
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
3 : 1
Новара
20'
39'
20'
39'
20'
39'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
20'
39'
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
78'
78'
78'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Интер
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
63'
63'
63'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
63'
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
2 : 0
Дженоа
70'
80'
70'
80'
70'
80'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
70'
80'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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