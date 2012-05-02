Адриан Муту
№12
Нападающий
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Команда
Петролул
Возраст
42
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
90'
90'
90'
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
76'
76'
76'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
72'
72'
72'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 22 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
60'
60'
60'
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
13'
73'
13'
73'
13'
73'
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
20'
39'
20'
39'
20'
39'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
20'
39'
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
78'
78'
78'
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Интер
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
63'
63'
63'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
63'
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 15 тур
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
2 : 0
Дженоа
70'
80'
70'
80'
70'
80'
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
70'
80'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур