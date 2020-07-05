Джампаоло Паццини
№11
Нападающий
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Команда
Верона
Возраст
36
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Парма
2
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0
Наполи
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
86'
86'
86'
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
86'
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
87'
87'
87'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
87'
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
14'
14'
14'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
14'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
69'
69'
69'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
69'
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2
Верона
1
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе